合勤控 落底力拚反彈

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網通設備大廠合勤控（3704）前波股價受到公司預期第三季營收及獲利可能較第二季下滑衝擊，股價出現一波修正，近期股價在月線上下震盪整理，9月28日股價上漲3.31％，收在50元，由於下檔仍有半年線支撐，後市應有機會在月線位置形成底部，技術面上，目前日KD都處於極低檔區，K值來到約20.33，後市若能放量重新站回月線，股價短中線有機會拉出反彈波。

雖然今年前三季營運面臨衰退壓力，但該公司認為，市況緩步回升下，下游的庫存有機會在第四季調整完畢，屆時單季營運將回升。