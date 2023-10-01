萬潤 CoWoS題材助攻

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萬潤（6187）前波股價隨台股修正到波段低點約95.1元位置，和9月中旬的低點94.1元形成短底，由於技術面完成打底形態，再加上該公司今年受惠CoWoS相關題材，近日股價短線開始反彈，9月28日以漲停板收市，股價來到113元，寫一個月新高，同時也一口氣觸及季線112.57元反壓，後市若能站穩季線之上，將有利後市股價表現。

萬潤主要產品為點膠機、AOI、植散熱片壓合機等，由於今年在AI浪潮下，CoWoS產能需求全面引爆，市場傳出，該公司CoWoS相關訂單第四季可望開始出貨，將有利後市營運表現。