已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大亞（1609）電力線纜本業受惠於台電強韌電網計畫，被客戶追著交貨，彌補漆包線銷售不佳而下滑部分，新創事業今年靠著處分投資保瑞及穎崴兩檔股票利益逾20億元挹注，推升上半年EPS達3.3元新高，外資上周大買3.83萬張，推升股價上漲，周漲幅9.08％。

台電強韌電網計畫今年釋出多項標案，大亞7月拿下345kV交連PE電纜及附屬器材標案、金額23.47億元，9月再獲161kV交連PE電纜及附屬器材標案，金額12.66億元，累計今年新增標案金額超過36億元，未來十年業績動能無虞。