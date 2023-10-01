前往主要內容
工商時報LOGO

永豐餘 兩岸本業轉好

永豐餘周線圖
永豐餘周線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

永豐餘（1907）節前買氣大增，不僅9月28日成功拉出逾半根漲停，以32.55元順利突破頸線，推升周線收漲6.9％，周KD也於低檔形成黃金交叉，代表短多已成型，對後續股價續航相對有利。

兩岸工紙事業第三季有起色，旗下轉投資事業股利集中在第三季發放，預期獲利可望因投控綜效較第二季倍增，進入第四季節慶旺季，有利帶動價量提升；另建置台灣首座汽電共生表後儲能系統，協助集團創造時間電價套利等經濟效益，也將缺電危機轉換為儲能商機，已與半導體客戶洽談中，將輸出經驗開展客製化新業務。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 00929等7檔太吸金 ETF都賣誰？謝金河洩這群人大爆買

  2. 充電樁族群概念股漲多拉回 專家曝買點

  3. 銅箔基板AI伺服器產值翻六倍 分析師點名這類股有看頭

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。