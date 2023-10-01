永豐餘 兩岸本業轉好

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永豐餘（1907）節前買氣大增，不僅9月28日成功拉出逾半根漲停，以32.55元順利突破頸線，推升周線收漲6.9％，周KD也於低檔形成黃金交叉，代表短多已成型，對後續股價續航相對有利。

兩岸工紙事業第三季有起色，旗下轉投資事業股利集中在第三季發放，預期獲利可望因投控綜效較第二季倍增，進入第四季節慶旺季，有利帶動價量提升；另建置台灣首座汽電共生表後儲能系統，協助集團創造時間電價套利等經濟效益，也將缺電危機轉換為儲能商機，已與半導體客戶洽談中，將輸出經驗開展客製化新業務。