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千興 業外收入挹注

千興周線圖
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不銹鋼捲廠千興（2025）9月28日股價拉出漲停板，收在7.81元，單日上漲0.71元，股價接近歷史高點。外資連三日買超，自營商也由持平改為買進。該公司8月營收4,361.3萬元，月增15,993.36％，年增則為602.08％。

近期不銹鋼廠業績普遍不佳，千興前八月營收與去年同期相比也大減近8成，不過因有業外收入挹注，獲利表現不算太差。分析師則表示，千興的本益比2.63倍、股價淨值比1.2倍，都是正向的訊號，不過近幾季獲利主要來自業外如處分土地，則是需要注意的地方。

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