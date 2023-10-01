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八方雲集 國內外拚拓點

  • 工商時報 姚舜
八方雲集周線圖
八方雲集周線圖

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八方雲集（2753）受惠中秋連假起跑與雙十國慶長假接續來臨，股價經逾一個半月盤整後，9月28日仰攻，終場收179.5元、漲幅3.76％。展望後市，有法人預期，八方雲集國內外持續拓點展店擴大營運規模，重返成長軌道並推升獲利強彈。

8月營收6.7億元、創單月新高，前八月營收48.08億元亦創同期新高。在台店數1,001家，其中梁社漢排骨201家、芳珍蔬食家數40家、丹堤20家。海外市場方面，八方雲集在美國4家、香港54家，香港梁社漢1家，百芳池上便當11家，台式麵屋5家。

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