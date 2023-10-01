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國統 4周均線轉正

國統周線圖
國統周線圖

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國統（8936）9月28日外資買超636張，開出平高盤之後，一路向上，終場以32.95元作收，上漲1.70元，單周漲幅達6.81％。

就周線來看，國統在7月11日當周的相對高點爆出近9.3萬張巨量，收了一根中黑K棒後即反轉向下，並在半年線的位置止跌，尋求支撐，9月25日當周收一根中紅K棒，將4周均線扭轉向上，不過紅K棒的收盤價，剛好在13周均線的鍋蓋下方，且周成交量未放大，若如果能夠價漲量增，穩步站向13周均線，才有較好機會重建周均線的多頭架構，否則恐得上下來回測試支撐價格區間。

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