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康那香 外資回補助攻

康那香周線圖
康那香周線圖

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康那香（9919）受惠上海資產徵收拆遷補償，加上投入超纖不織布，吸引外資回補，上周股價沿5日均線之上震盪緩步趨堅，9月28日放量收盤20.2元，重回所有短均線之上。短期周、月線趨勢已反轉往上，季線也出現止跌訊號，9日KD持續交叉走高，上周日均量超過萬張，量價配合得宜，短多氣勢仍在。惟前波高點21.5元之上短套浮額多，近期若要攻高，量能需持續放大。

超纖不織布可望在明年首季推出，可應用在醫用材料、高機能家飾布、人工皮革基布、工業材料（擦拭布）等，毛利率可望因此提升。

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