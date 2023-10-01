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合機 手握政府大單

合機周線圖
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合機（1618）因台電強韌電網計畫而受益，今年拿下345kV、161kV、69kV交連PE電纜及附屬器材採購及安裝標案，累積金額超過42億元，9月28日吸引外資轉賣為買，與自營商合計買超7,246張，推升股價大漲1.65元、收30.65元，突破各短期均線，周漲幅15.25％。

台電7月釋出345kV交連PE電纜及附屬器材訂單標案，合機得標25.34億元。

9月又拿下台電161kV交連PE電纜及附屬器材標案13.65億元，與69kV交連PE電纜及附屬器材標案3.44億元。

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