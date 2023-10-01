臺企銀 獲利成長續航

臺企銀（2834）發揮中小企業專業銀行專長，加速推動銀行獲利雙翅膀，累計前八月稅前盈餘為90.98億元、稅後純益76.87億元，每股稅後純益（EPS）0.96元，表現皆創下歷年同期新高。8月底逾放比0.18％，呆帳覆蓋率726.23％，資產品質改善顯著，延續獲利成長力道。
法人上周進出，外資賣超10,020張、投信買超37張、自營商賣超860張，後續觀察法人的進出情形。臺企銀技術線型，現在位於周線、月線、季線下，由於臺企銀獲利亮眼，有機會上攻，臺企銀9月28日收在13.2元，整周股價持平。
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臺企銀（2834）發揮中小企業專業銀行專長，加速推動銀行獲利雙翅膀，累計前八月稅前盈餘為90.98億元、稅後純益76.87億元，每股稅後純益（EPS）0.96元，表現皆創下歷年同期新高。8月底逾放比0.18％，呆帳覆蓋率726.23％，資產品質改善顯著，延續獲利成長力道。
法人上周進出，外資賣超10,020張、投信買超37張、自營商賣超860張，後續觀察法人的進出情形。臺企銀技術線型，現在位於周線、月線、季線下，由於臺企銀獲利亮眼，有機會上攻，臺企銀9月28日收在13.2元，整周股價持平。
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