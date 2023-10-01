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上海商銀 利差維持高檔

上海商銀周線圖
上海商銀周線圖

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上海商銀（5876）今年策略主軸為「多元核心，數位永續」，累計上半年稅後純益121.04億元，歸屬於母公司業主淨利為97.69億元，每股稅後純益（EPS）2.01元。上海銀今年持續受惠於升息，存放利差及淨息差仍維持較高水準，今年1月～8月自結合併淨收益340.53億元。

三大法人買賣超方面，外資賣超711張、投信買超487張、自營商賣超609張，後續觀察法人動向。技術線型觀察，上海商銀股價現在位於周線、月線上，在季線下，上海銀9月28日收在43.25元，一周上漲0.25元，0.58％。

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