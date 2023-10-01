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醫揚（6569）接單符合預期，下半年營運樂觀，帶動股價由底部翻升，9月28日上漲7元、收189元，成交量1,015張。技術面均線和KD指標均為多頭排列，成交量能也放大至上千張，有利後市。

前八月營收9.01億、年減9.97％，上半年EPS為3.72元優於預期。下半年在歐美客戶對於人醫與動醫檢測需求增加的趨勢，加上智慧醫療需求提升，檢測產品除出貨至實驗室外，也擴展至一般檢測診所；另因缺料緩解、產品組合優化，法人看好全年毛利率可望持穩在第二季36％至37％的高檔水準，全年營運樂觀。