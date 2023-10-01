員工福利信託 為退休生活保障加分

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退休後要能生活無憂，從仍在工作時就開始做財務規劃是最理想的，除了自己為自己提早存退休金外，部分企業還會提供「員工福利信託」作為員工福利的一部分，讓員工每月自行提撥薪水和公司提供的獎勵金，成為未來生活的保障」；而「員工福利信託」又分為兩種，「員工福利儲蓄信託」具備更多彈性。

「員工福利信託」是公司為留住人才並提升企業向心力，以成立信託的方式，協助員工累積個人財富，其中又包括「員工持股信託」與「員工福利儲蓄信託」兩個類型。「員工持股信託」是將每月提撥的信託資金，包括薪資提存金及公司獎助金，投資自家公司股票；而「員工福利儲蓄信託」除了投資自家公司股票外，還包括國內外基金或其他國內外有價證券等；員工一旦加入，除退休、離職或經公司持股會、福儲會同意，不得將所投資的信託資產領回。

兆豐銀表示，企業員工福利信託對員工的好處可分為下列幾方面：享受雇主額外提撥的獎勵金，提升福利；強迫儲蓄，使員工於年輕時多儲蓄，退休時可有一筆收入；作為投資理財工具，享受定期定額長期投資分散風險的好處。

以臺銀為例，員工福利信託業務自2007年開辦，合作企業包括傳統產業、電腦週邊、電機、電子等行業。臺銀表示，有實施員工福利信託的企業，可於「公司治理評鑑」中加分，也有留才效果，同時，由受託銀行開立信託專戶管理，帳戶獨立安全且透明。另外，員工持股信託的信託資金購買自家公司股票，企業可穩定股權，健全公司經營，員工可分享企業盈餘及股價增值利益。

兆豐銀員工福利信託於1998年開辦，目前與34家企業合作，產業橫跨傳統產業和科技業，開辦初期以傳統產業為主，後續陸續有科技業者加入。兆豐銀指出，員工福利信託屬企業長期的員工福利制度，通常企業成立之後會一直維繫下去，屬於增進員工福利與促進勞資和諧有益的信託業務。

合庫銀2020年1月開辦員工福利信託，已與數百家企業合作，目前以各產業中小企業員工福儲信託較多，合庫銀指出，該類案件特色為投資標的較豐富，如上市櫃公司股票、ETF、基金等皆可列為投資選項，相較員工持股信託僅能投資自家公司股票彈性多元。