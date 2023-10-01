可攜式信託帳戶 換工作也不怕

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我國老年人口逐年攀升，現已進入高齡社會，退休金議題也越來越受到重視，勞工退休後除了政府提供的勞退、勞保等和公司依法提撥的退休金外，更可以提前利用信託為退休金預作準備。但是，大部分民眾辦理退休信託帳戶時，選擇在當下的發薪銀行辦理，隨著職涯中換工作，就會產生麻煩，為了解決此痛點，國銀已陸續推出「可攜式退休信託帳戶」。

信託公會於今年初起規劃試辦「可攜式退休信託帳戶」，信託公會表示，試行初期先以「國內投信公司發行之新台幣計價累積級別基金」為試行標的，投資方式僅限「定期定額」，試行期間2年，第一銀行及永豐銀行於9月26日上線，未來陸續會有其他國銀跟上腳步。

信託公會觀察，大部分民眾在進行儲蓄及投資理財儲備退休金時，通常都會選擇在發薪銀行辦理，但是當勞工轉換工作時，如果新公司的發薪銀行與原公司不同，原退休信託帳戶將無法於新公司繼續延續，甚至會因為有多個退休帳戶，導致無法同時管理的困擾。

「可攜式退休信託帳戶」的概念，是當勞工離職時，不用強迫贖回退休信託帳戶所投資的基金，只須申請變更受託機構（銀行），將其移轉至新往來銀行帳戶繼續累積退休金，也可以讓該退休帳戶的投資標的進行歸戶，整合於同一帳戶進行更有效率的管理，避免因轉換雇主而中斷投資，也可避免有多個退休帳戶管理不易的問題。

率先推出「可攜式退休信託帳戶」的第一銀行表示，第一銀擁有專業的理財團隊，為客戶提供符合需求的財富管理服務及專業理財建議，加上民眾退休信託帳戶所累積的資金也可與第一銀行所辦理的安養信託、保險金信託，還有以房養老資金信託等相結合，提供全方位資產管理服務，更能照顧民眾退休後的生活。