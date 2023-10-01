選股雙主軸 卡位多頭反攻行情

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競賽戰況

活動訊息專欄

美國聯準會（Fed）日前表示，將維持更長時間的高利率，即便最新的經濟數據顯示消費者信心及房屋銷售狀況在高利率下相當疲弱，這並未影響投資人提高聯準會將保持較長時間高利率的預期，刺激10年期美國公債殖利率創下2007年以來的16年新高，美元亦升至10個月高點，連帶影響台灣市場走向。

台股自8月以來開啟中期修正模式，主要原因是AI股票的估值過高，且缺乏利多因素，導致投資者紛紛拋售。

其次，美國債券殖利率的急劇上升抑制了對風險資產的偏好，進一步加劇市場的修正壓力。

法人指出，目前台股拉回還能夠力守在9月22日低點16,202點之上，顯示多方勉強保留一線反攻火種，若近日美股能夠適時擴大技術性反彈力道，台股還是有重回向上緩步推進的機會。

展望未來，法人認為儘管財報與升息利空恐持續壓抑台股，年底前可望重新迎來多頭反攻，主因製造業將迎來庫存回補，以及台灣總統大選即將來臨，政策面偏多的預期亦將增強市場風險偏好，預期亦將增強市場情緒，選股方向可往庫存回補強勁以及政策偏多概念股為兩大主軸。

凱基證券表示，權證為短期的槓桿投資工具，透過較小的資金即可參與市場脈動，看漲選認購，看跌選認售，投資人可趁大盤回檔時選擇具資產題材、營收佳之強勢股，並搭配權證的桿槓特性，提高資金運用效率。可挑選到期日60天以上、價外10％內、且買賣價差小掛單量充足之認購權證，投資人也可以運用「凱基權證網」(http://warrant.kgi.com/)，「權證一指通」功能，快速搜尋相關權證。