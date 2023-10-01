晶華酒店集團 深化永續餐飲

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春耕、夏耘、秋收、冬藏，屬於秋日的豐收季節，就要用豐美的佳餚與親友共享。今年秋天，晶華國際酒店集團再次攜手米其林綠星餐廳－小小樹食，即日起於台北晶華酒店、台南、太魯閣晶英酒店、晶泉丰旅以及高雄晶英國際行館打造秋意十足的早餐餐檯，小小樹食行政主廚徐兆麟（Tim Hsu）以秋日食材為主題，為晶華設計的限定料理。

連續二年榮獲米其林綠星肯定的小小樹食，秉持著推廣永續飲食及彈性蔬食的理念，為晶華旗下各酒店規劃蔬食料理餐檯，此次的重點包括以秋日食材入饌的佛陀碗、爐烤時蔬，以及蘋果油醋。台北晶華酒店的秋日佛陀碗，是以香料拌炒的溫熱薑黃飯為基底，鋪上裹著楓糖烘烤的台灣66號紅地瓜，以及經過炙燒後外酥內軟的哈魯米起司，搭配方舟生技產銷履歷番茄以及小黃瓜、綜合野菇等小農時蔬，調入百里香、楓糖、橄欖油及多款辛香料而成的蘋果油醋，兼具精緻、美味及飽足感。

秋日佛陀碗到了台南晶英酒店也展現出在地的風貌，碗內除了有溫熱的香料薑黃飯之外，考慮到食物里程數，直接就地向小農取材，包含梅漬白河蓮藕與香煎水嫩櫛瓜，爐烤食蔬部分提供奶油烤官田菱角和起司烤關廟綠竹筍，橫跨大台南季令物產。太魯閣晶英酒店在「衛斯理自助餐廳」早餐時段持續推廣多款有機與在地蔬食，品項包含花蓮壽豐東昇南瓜、栗子南瓜、紅橡木萵苣等小農契作的溫蔬果沙拉與產自花蓮的青苦瓜與洛神花。

晶華國際酒店集團旗下參與「永續餐桌」計畫的第四間飯店－礁溪晶泉丰旅位於北台灣著名的溫泉鄉，理所當然選用大量溫泉蔬果入饌，餐檯上擺放著宜蘭壯圍栗子南瓜、溫泉筊白筍及有機溫泉空心菜等當令美味食材及多樣豐富的當令時蔬。

位於高雄的晶英國際行館，也新增小小樹食秋日佛陀碗。以香料烤南瓜、起司烤孢子甘藍與奶油烤栗子結合的溫時蔬集以及蕈菇洋芋濃湯，主廚團隊結合創新與大高屏在地的蔬食風格之作，讓人耳目一新。