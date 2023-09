GARMIN TRI營戰三鐵 開跑

全球智慧穿戴領導品牌-GARMIN長期關注鐵人三項運動,以創新的研發技術及完善的科學數據,全面支持三鐵愛好者,透過獨步全球的GARMIN三鐵生態系串聯,包含Forerunner系列跑錶、Edge系列自行車錶、踏板式功率計、智慧雷達車燈及Tacx自行車室內訓練台,串聯完善精準的運動訓練數據,產品深受頂尖運動好手信任。

此外,GARMIN不吝挹注資源投入全球賽事與訓練課程,今年不僅正式成為國際指標賽事「PTO職業鐵人三項巡迴賽」官方合作夥伴,GARMIN亦再度推出「2023-2024 GARMIN TRI營戰三鐵訓練營」,並與全台最受歡迎的鐵人賽事「2024 Challenge Taiwan」合作,報名學員即可獲得保障參賽資格成為亮點之一。

「2023-2024 GARMIN TRI營戰三鐵訓練營」今年打造鐵人三項黃金師資陣容,即日起至10月15日止開放報名,徵選錄取的學員將可獲得2024 Challenge Taiwan 113KM個人組參賽資格,透過GARMIN TRI以科學化訓練、精準運動數據記錄分析、專業師資陣容,帶給學員最完善扎實的訓練與最佳備賽狀態,幫助持續突破自我達成個人目標,FOR THE BEST, THE BEST!