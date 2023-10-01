中頭彩立馬買豪宅 大錯特錯！專家說最好等半年再決定

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美國有名男子獨得威力球（Powerball）頭彩獎金20億美元（約新台幣644億元），連續買了兩座加州豪宅，現在他再次揮霍，再度買下價值4700萬美元（約新台幣14.9億元）的超級豪宅。然而他砸大錢狂買3棟豪宅的理財規劃，在專家看眼中是最糟糕的錯誤。

根據外媒報導，美國1名男子卡斯楚（Edwin Castro），去年11月在1家加油站買彩券後，竟獨得威力球頭彩獎金20億美元，今年2月選擇一次領取，在扣除相關稅額等費用後，實拿大約6.3億美元（約新台幣200億）獎金。

卡斯楚往後的人生便一夕翻盤，他先在洛杉磯好萊塢明星宅邸附近置產，先以2550萬美元（約新台幣8.2億元）豪宅，與明星李奧納多（Leonardo DiCaprio）、和亞莉安娜（Ariana Grande）等人當鄰居。

沒隔幾周，卡斯楚又砸下400萬美元（約新台幣1.3億元）買下一棟豪宅，該棟豪宅為日式風格，與他之前買下中獎彩券的加油站距離不遠。

擁有兩棟豪宅的卡斯楚還覺得不夠，今年9月又在加州洛杉磯買下價值4700萬美元（約新台幣14.9億元）的超級豪宅，這棟豪宅擁有7間臥室、11間浴室、泳池、酒窖、家庭影院等，還可以欣賞洛杉磯城市景觀。此外，卡斯楚也買了1輛古董保時捷911。

卡斯楚連續性購買豪宅豪車，讓理財專家頻頻搖頭，認為他的理財策略，簡直是犯了嚴重錯誤。根據《ETtoday新聞雲》報導，理財專家卡爾格爾（Paul Karger）指出，巨額彩券中獎人最好先等半年到1年的冷靜期，再做重大的購物決定。

至於中獎後最不應該買的就是豪宅，他曾有位客戶在很遠的地方置產，後來發現根本去不了幾次，成為財務重擔，脫手要花好幾年的時間，豪宅維護也需要成本。

而富國銀行財富規劃總經理歐文（Emily Irwin）表示，突然獲得巨額獎金的人，務必先冷靜下來，不要將中獎彩金都拿去買豪宅和名車，也不要花光現金、不要辭掉工作。建議先償還貸款，再來做理財規畫。

若中頭獎該怎麼花？艾蜜莉：把錢拆成4份

對此，理財作家艾蜜莉表示，如果她中頭獎，會把資金重新拆成4等分，第一筆會加入到用價值投資方式賺價差的資金裡面；第2筆會瞄準穩定領股息的方向，所以目標還是台股，不過資金會再拆成10份，分散而且分批投入0056，還有8大金融股這類殖利率比較高的標的上

第3筆則會選擇投入到指數大範圍指數ETF像是0050或006208，不過這類的ETF都不適合一次投入，而是再把資金拆散，並且分批慢慢買，這樣是比較安全的做法。

由於艾蜜莉也會買美股，所以第4筆就會往這邊放，一樣把資金拆散去買產業的龍頭股，像是波客夏、輝達、蘋果、特斯拉等，不過若是想投資美股，卻不知道要買什麼，定期定額買美股的ETF都還不錯。

文／胡肇芳

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。