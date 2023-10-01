眾院通過臨時支出案 美政府關門危機有望解除

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【中央社華盛頓30日綜合外電報導】美國政府停擺前夕，聯邦眾議院的共和黨人向民主黨尋求幫助，並順利通過一項臨時支出法案，避免聯邦機構陷入斷炊窘境，華盛頓對烏克蘭的大規模援助則將暫時中斷。

眾院議員今天以335票對91票，通過共和黨籍眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）所提出，旨在讓政府持續運作45天的支出法案，並將該法案提交給民主黨控制的聯邦參議院。接下來，該法案需經參院通過，並由總統拜登簽署，方可完成立法。

法新社報導，針對這項法案的反對票中，有90票來自共和黨。

這項法案將使政府資金維持在現有水準，無需削減， 但並不包括為烏克蘭提供援助資金。

這項投票結果可能讓麥卡錫賠上他的議長職位。共和黨內的極右派人士先前曾放話，若麥卡錫找上民主黨幫忙，通過他們反對的臨時支出案，他們就會提出動議，罷黜麥卡錫的議長職位。

此前，由於掌控眾院的共和黨人起內鬨，將美國推向10年來第4次政府局部停擺的邊緣。昨天有21名強硬派共和黨籍眾議員倒戈，加入民主黨否決臨時支出法案的行列。他們主張，眾院應該把焦點放在通過全年度詳細支出法案，即使這會導致政府在短期內關門也在所不惜。

如果這項臨時開支法案未獲通過，將導致聯邦政府在美東時間10月1日凌晨零時1分（台灣時間1日中午12時1分）開始的財政年度落入斷炊窘境。

屆時美國所有國家公園都將關閉，證券管理委員會（SEC）將暫停大部分監管活動，且多達400萬名聯邦雇員的薪資都將受到影響。