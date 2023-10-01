Google 10／4發表年度新品

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隨著2023年進入倒數，消費性電子品牌廠無不把握最後一季年終商機，陸續發表年度新品，除了蘋果年度新機iPhone15已經問世外，非蘋系安卓手機繼華為、小米、vivo陸續推出新機後，Google將於美東時間10月4日（台灣時間晚上10點）舉辦秋季新品發表會，預計發布Pixel8和Pixel8Pro，以及Pixel Watch2，加入年底最後一波購物潮大戰。

Pixel8和Pixel8Pro將搭載Google自研Tensor G3處理器，外媒指出，明年上市的Pixel9系列，將搭載Tensor G4處理器，這兩款處理器仍由三星代工，升級幅度有限，因此市場也外傳Google有相當機會將與三星分手，後續Pixel10搭載Tensor G5處理器，已經規劃將於2025年，改由台積電3奈米製程來生產。

Pixel8系列除了維持現有Real Tone、夜視拍攝、天文攝影、Super Res Zoom變焦外，再增加Magic Editor連拍後換臉、專業模式、影片增強、低光源錄影、錄影降噪、優化錄影膚色等功能。

市場預估Pixel8將漲價100美元，定價為699美元，約新台幣2.25萬元，預計將會推出藕色、灰色，Pixel8Pro則是定價維持899美元，約新台幣2.9萬元。

而在去年推出Pixel Watch後，Google今年將接續推出Pixel Watch2，增加更多健康管理功能、新錶帶，並支援Google日曆、Gmail等APP。

外媒認為，Pixel手機的市占率並不高，販售硬體的營收也不是Google母公司Alphabet主要營收來源，因此市場關注度較低。不過，Google仍積極強化硬體業務，陸續推出Pixel手機、平板、手錶等商品，企圖在應用場域端搶占一席之地。