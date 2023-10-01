雙子座震盪取財 幸運星座榜首天蠍座

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◎白羊座（3月21日～4月20日） 謹慎理財 靜觀其變

貴人磁場明顯，但由於行星提供的磁場不純正，因此最容易出現的現象將是一廂情願。這個時候最大忌諱將會是預設立場，尤其是對於人的觀察。謹慎理財，如果實在看不清楚方向，或是抓不住整個盤勢走向與感覺，較為理想策略將是靜觀其變，等待進場號角響起。幸運物與色彩：墨翠與碧綠。幸運數字：3、4、8、1及其組合。

◎金牛座（4月21日～5月21日） 職場事務 低調為宜

一動不如一靜，說的是職場事業異動及居家搬遷。放下是為了下一次的舉起，職場事務，低調為宜。家庭磁場不理想，因此居家重要事務稍安勿躁。放下就是放鬆心情，放下執著，甚至於學會原諒，因是在解放自己。人多地方不要去。投資求財，沒有策略就是最好的策略。幸運物與色彩：海洋碧玉與粉藍色。幸運數字：6、1、0、2及其組合。

◎雙子座（5月22日～6月21日） 震盪取財 不貪不懼

想飛的感覺愈來愈強烈，這是好的感覺，但起飛時間並不是現在。做好準備，也可以提升起飛能量，就從布置居家開始。整體星盤這一周最為理想，正能量最強的地方就是家，凝聚家人的愛，就容易擁有更多、更強的旺運。投資求財，震盪取財，幅度愈大愈理想，不貪不懼。幸運物與色彩：黑曜石與朱紅色。幸運數字：1、9、4、3及其組合。

◎巨蟹座（6月22日～7月22日） 短線財利 見好便收

不宜遠行，即便是勢在必行的公務之旅也是如此。整體運勢是以靜制動的一周，即便胸有成竹、萬事具備、東風也出現，事緩則圓依舊是理想策略。貴人氣勢明顯，遠在天邊近在眼前，珍惜身邊合作的夥伴和其他人，因為貴人盡在其中。投資求財，短線順勢為宜，見好便收為佳。幸運物與色彩：珍珠與白色。幸運數字：7、1、4、6及其組合。

◎獅子座（7月23日～8月23日） 事業變動 以靜制動

金星獅子進入後段。自信是好事，但過於自信卻容易誤事。合作事務稍安勿躁，多聽多看仔細思考，理想策略將是暫緩，因時間點不對。事業上變動也是如此，以靜制動的建議值得參考。健康磁場不理想，減少應酬機率，外出戴好口罩。投資求財，設妥區間，營造短線順勢財利。幸運物與色彩：虎眼石與黃色。幸運數：6、8、4、5及其組合。

◎處女座（8月24日～9月22日） 貴人磁場 不甚理想

水星雙女（處女）進入後段。成也貴人，敗也貴人，降低依賴機率，因貴人磁場不理想，因此避免遭誤導的策略就是再想想。當機會不一定是機會時，行動力恐有降低的必要。隨緣雖是理想策略，但最好是有條件的隨緣。投資求財，觀察國際財金與外資法人動向，再順勢而為。幸運物與色彩：硨磲與白色。幸運數字：6、8、7、1及其組合。

◎天秤座（9月23日～10月23日） 投資求財 設妥區間

天秤之月逐步進入中段。火星天秤則進入後段。家庭重要事務避開本周為宜。事緩則圓，人緩則安，許多時候慢半拍，反而更容易獲得自在。工作運勢也是如此，不強求，也無須天馬行空，唯有務實才有機會凝聚借力使力的能量。投資求財，設妥區間，依照計畫老實執行。幸運物與色彩：蛋白石與茶色。幸運數字：4、3、8、1及其組合。

◎天蠍座（10月24日～11月22日） 暫緩抉擇 築夢踏實

本周整體星空錯綜複雜，而天蠍的星空卻是乾淨晴朗，因此成為本周幸運星座榜首。換個角度來說，本周啥事都不做，任何抉擇都避開本周，反而是最聰慧的抉擇。天馬行空磁場出現，天蠍可幻想和做夢，不過還是要回歸現實思考再築夢。投資求財，國際財金與法人動向是依歸。幸運物與色彩：瑪瑙與棕色。幸運數字：1、9、7、0及其組合。

◎射手座（11月23日～12月21日） 重要事務 能緩則緩

雖人馬（射手）也是不被塵囂所干擾的星座，但守護星處於逆行狀態，加上驛馬星受困，因此是以靜制動的一周。機會容易出現在人馬（射手）眼前，多思考少動作卻是天星對於人馬（射手）的提醒。家庭重要事務，能緩則緩。投資求財方面，也是如此，多觀察，少動作為宜。幸運物與色彩：石榴石與粉紅。幸運數字：6、3、9、4及其組合。

◎摩羯座（12月22日～1月21日） 投資情勢 可多觀察

冥王山羊位於後段，繼續逆行。回歸現實面也就是務實，對於事業而言將是理想的態度與策略。機會出現值得積極掌握，不宜草率付諸行動，因機會還是須回歸現實面檢視。愛情事務，無須創造沒有必要的驚喜。投資求財方面也是如此。回歸現實面，當後市不清楚能可多觀察。幸運物與色彩：璧璽與紅色。幸運數字：3、9、4、8及其組合。

◎水瓶座（1月22日～2月19日） 購屋置產 先行暫緩

與家庭未來運勢有關事務，有必要暫緩，以購屋置產為甚，即便是理想好宅，價錢再美麗也須多考慮，搬家、入宅也是如此。事業合作事務更是如此，只因最容易遇人不淑。謹慎理財，尤其要避開情緒性消費的機會，大筆金額投資也是如此。投資求財，寶瓶們須要的是多看少做。幸運物與色彩：白玉與白色。幸運數字：7、4、3、8及其組合。

◎雙魚座（2月20日～3月20日） 國際財金 順勢而為

土星雙魚位於前段，繼續逆行。海王雙魚位於後段，也繼續逆行。有一種飄然的感覺，只因天星的風箏格局，按理是個可以翱翔的一周。但由於領航行星處於逆行狀態，因此最容易發生「方向不對」，這是一種浪費資源與生命的現象。投資求財，觀察國際財金動向再順勢而為。幸運物與色彩：紫水晶與白色。幸運數字：6、1、8、0及其組合。