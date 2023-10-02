2023產業新趨勢高雄新格局論壇 集思廣益共商高雄市產業發展的定位

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因應全球節能減碳，高雄成立碳權交易所，諸多企業將面臨碳稅挑戰及高雄產業轉型衝擊，財團法人高雄都會發展文教基金會、中華獨立董事協會於日前共同主辦「2023產業新趨勢、高雄新格局」論壇，高雄市政府經發局長廖泰翔應邀專題演講「高雄市產業發展的變革及挑戰」。

本次論壇出席貴賓包括高雄都會發展文教基金會董事長陳建甫、中華獨立董事協會代表暨圖靈金融集團董事長張堯勇、高雄市工業會理事長陳哲生、台灣螺絲公會理事長蔡圖晉(高雄市總工業會理事長)、高雄市商業會理事長劉憲同、管科會高雄市分會理事長李樑堅、高雄市產業發展協會理事長黃文彬、高雄市企業經理協進會理事長周國忠等。論壇贊助單位陳啟川先生文教基金會、大田精密公司及高雄銀行。

主辦單位表示，全球在節能減碳及ESG之投入都不斷在擴展中，高雄市碳權交易所設立在高雄市，檢視高雄市主要產業結構，包括鋼鐵、螺絲、造船、半導體、石化、牙材、5GAIOT、遊艇、物流、數位內容、農漁業、文創及服務業的不同面向影響，如何提出政府有效的配套措施及具體協助作為，有其迫切性的需要，如此才能讓企業拋開陰霾，以建立更有競爭力的未來。

管科會高雄市分會理事長李樑堅指出，高雄市許多不同產業面對的困境機會及挑戰，都是高雄在產業發展趨勢面對內外環境變革，城市的轉型及產業轉型升級必需加以解決及克服的重點，因此希望透過產、官、學、民的共同參與研討，可以提供對高雄市的產業推動建言及發展有用的躍昇課題，以帶動高雄市的產業蛻變及再發展契機。

論壇並安排了綜合座談，主要討論「高雄市產業發展的定位及轉型升級推動作法」。由高雄市工業會理事長陳哲生、管科會高雄市分會理事長李樑堅(義守大學副校長)共同主持。國立成功大學都市計劃學系主任胡太山將專題報告「全球生產網絡重組時代地方產業發展的新思維」；與談人有高雄市議會陳美雅總召、高雄市議會前總召鄭光峰、高雄市政府經濟發展局副局長高鎮遠、國立高雄師範大學前校長吳連賞教授、正修科技大學副校長鄭舜仁、高雄市商業會常務理事登明輝。