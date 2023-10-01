原物料價格下滑＋展店效應 法人喊買這檔餐飲股

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八方雲集（2753）因受豬價上漲影響到毛利率表現，不過法人表示，豬價已從9月初的高點反轉向下，預期第四季毛利率將落底回升，加上八方在美國市場已開出4家門店，美國地區有機會轉虧為盈，也可望帶動公司明、後兩年營收雙位數成長，因此維持「買進」投資建議，目標價207元。

法人指出，今年第二季豬價維持在90元／kg的高檔、年增10.6％，因豬肉占八方成本逾四成，影響八方毛利率下降，且7月初到9月22日豬價來到94.7元／kg，年增12.6％、季增5.2％，目前毛豬價格已從9月4日高點109.6元／kg反轉下滑，主要是節慶過後需求減緩，且農業部已盤點毛豬供應數量，可滿足第三季消費者需求，預估第四季毛豬供應可恢復，預期八方毛利率將落底回升。

八方8月營收6.7億元，月增4.7％、年增12.8％，創單月歷史新高，法人表示，主要是受惠台灣、美國的展店效應，美國目前店數4家，目標全年展店8家，預計第四季再開4家，因美國新開出的們店坪數大，可望帶動營業額增加，美國市場第二季營益率-8.95％，第四季門店陸續開出後，美國地區有機會轉虧為盈。

法人認為，八方短期毛利率受豬價影響，但預估第四季可望好轉，且八方在台、美、港品牌展店計畫明確，且預計在明年第四季啟動美國南加州地區加盟計畫，預期可帶動公司明、後二年營收雙位數成長，營收動能成長可期，因此維持「買進」投資建議，目標價207元。