日圓直逼150大關 換匯時機專家有異見

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【中國時報 洪凱音】日本維持超寬鬆貨幣，日圓持續貶值，美元對日圓為1比149.38，直近150大關。對於現在是否換匯時機，有兩派看法。富邦金經濟學家羅瑋認為日本央行會干預，民眾要把握新台幣兌日圓0.22以下機會，可是野村資管理持續貶態度，認為可以再觀望。

羅瑋表示，日圓若續貶至150關卡，日本央行出手干預可能性很高，近期有「實質」換匯需求民眾，應把握新台幣兌日圓為0.22以下的換匯機會。

日圓貶值會導致進口價格上漲，羅瑋指這對日本民眾來說，不僅輸入性通膨壓力變大，今年以來的薪資增幅也可能都被輸入性通膨吃掉。羅瑋推估，日本央行可能比照去年，當匯價逼近150大關，會有干預舉動。

回顧以往，日本央行曾在2022年9月進行干預，當時日圓兌美元貶值至145.9，10月貶破150後又進行了兩次干預，日圓一路回升至130左右。

根據台銀牌告匯率，日圓現鈔賣出價落在0.2197；兆豐銀行則統計，日圓趨貶下，今年前8月日圓現鈔換匯量已年增4倍。

不過，野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光成表示，日圓將持續表現弱勢，預估不僅貶破150價位，年底最低有可能來到155至160之間，想換日圓民眾或許能再觀望一下。