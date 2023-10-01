台積電赴美獵得到人才？「一堆殘酷內幕」嚇到美國人

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【中時新聞網 吳美觀】經濟部9月底組「赴美攬才團」，帶23家科技公司赴洛杉磯、舊金山大學徵才。儘管世界一流人才都在矽谷，但專家表示，美國科技業薪水是台灣的3、4倍，即使來台也有企業文化差異。這令人想起，台積電先前安排美籍工程師來台受訓，有人抱怨台灣工時12小時，平常和周末都要值班（on call），公司宿舍有門禁不重視員工自由等。

經濟部籌組「2023台灣赴美攬才團」，9月25日到28日到美國洛杉磯與舊金山辦理校園徵才，邀台達電、友達等23家企業參與，需求逾350人。

中國時報報導，104獵才招聘事業群資深副總經理晉麗明表示，美國科技業薪酬水準是台灣的3、4倍，且若招攬來台工作，也有薪酬、文化、地緣隔閡。他認為，這波科技業赴美攬才，形式意義大於實質意義，推估應是視察AI、創新等跨領域尖端人才。

事實上，赴美獵才沒想像中容易，尤其企業化恐成為絆腳石。台積電赴美設廠積極招募當地人才，不過在美國人力資源網站Glassdoor上，目前在台積電上班和已離職的美國員工，紛紛留言揭露工作辛苦。

美國財星雜誌（Fortune）報導，一名工程師表示，他在辦公室睡了一個月，每天工作至少12小時，周末輪班是家常便飯，他認為在這裡工作，要取得生活平衡是相當殘酷。

另一位工程師也直言，「台積電是服從文化，且還沒為美國做好準備。」

報導指出，台積電員工留言曝露更大挑戰，就是這家台灣晶片巨頭的強硬文化激怒美國員工和求職者，對於台積電在亞利桑那州招聘人才更為艱難。

2021年底，台積電安排250名美國工程師來台受訓，其中一名工程師曾在網路上撰文分享來台的優缺點。他認為優點是「可以在全球數一數二重要的且完全不同於美國文化的公司裡工作，也學到了不少實用技能，有利於未來轉職。」

他同時分享在台積電受訓時所看到的缺點，以及公司需要改善的地方，首先台灣的職場文化真的跟美國很不一樣，光是赴台灣受訓的美國工程師，在台灣一天工時至少10小時，實際上可能到12小時，台灣本土工程師工時至少12小時起跳，此外也有夜班以及周末輪班，還有平時也得值班（on call）等。

這位受訓工程師還說，台積電並不重視員工個人自由，即使公司提供宿舍，仍超多規矩要遵守，像是門禁，超過一定時間就不能有訪客，且如果你選長期住宿，就會住得比較遠，多花不少時間在通勤。

他還認為，台積電這樣公司的支出，其實只有非常小部分真正用在員工身上，大部分的錢都花在維修設備、裝機，以及實驗晶圓等，台積電一定可以找到更多員工來分擔工作，並讓每位員工可以回家，在符合常理的時間下陪伴家人，同時保有不錯福利。」他希望台積能夠做到這一點，才能在亞利桑那州招募人才時贏過英特爾。