過熱引爆iPhone 15 Pro危機 外媒指死忠恐跑光

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【中時新聞網 郭宜欣】蘋果iPhone 15系列新機上市，Pro系列出現容易過熱的問題，知名分析師郭明錤雖認為不是台積電3奈米的問題，後續蘋果也可能透過iOS更新進行調整，但他也示警，如果無法妥善解決此問題，可能會不利Pro系列的出貨量。此外，國外科技網站也表示，對蘋果而言相當棘手，因為Pro系列的目標族群正好是需要高性能的使用者，也是最有可能遇到發熱問題的消費者。

科技網站android authority實測iPhone 15 Pro在進行一般操作、網頁瀏覽及串流視訊時的溫度與Galaxy S23 Ultra及Pixel 7 Pro差異並不大，但若進行高階操作時差異就比較明顯，在3DMark Wild Life測試時溫度達到47度，比S23的溫度高了5.7%。

如果進行4K/60 FPS錄影，僅5分鐘iPhone 15 Pro就比S23 Ultra熱了7度，甚至比普遍認為容易過熱的Pixel 7 Pro系列還要熱4度，顯示用戶的抱怨並不是毫無根據。

報導提到，iPhone 15 Pro系列採用A17 Pro晶片，由台積電3奈米代工，理論上來說，表現應該會比Galaxy S23 Ultra與Pixel 7 Pro還要出色，但是蘋果似乎利用這項優勢來推動額外的性能，例如額外的GPU核心，導致晶片承受壓力時容易產生高溫。

此外，iPhone 15 Pro系列的溫度不是一直都很熱，但絕對會被蘋果的目標族群推向更極端的溫度，包括遊戲玩家、多工處理者和攝影師最有可能承受iPhone 15 Pro和 Pro Max達到高溫的工作負載，而這群人同時也是iPhone Pro系列最堅定的支持者。