《半導體》2023外資精選台企百強 穎崴首獲選

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【時報記者林資傑台北報導】測試介面廠穎崴(6515)榮獲「2023外資精選台灣100強」獎項，以基本面、市場面、永續面等多面向傑出表現受到評審高度肯定，自台股1779家上市櫃企業中脫穎而出，由穎崴發言人暨全球業務營運中心資深副總陳紹焜代表領獎。

「2023外資精選台灣100強」為第二屆遴選，包括台積電、日月光、聯發科、長榮海運、統一超商等知名企業皆榜上有名。穎崴此次首獲此殊榮，凸顯公司在基本面、市場面、永續面等各面向的成長深受肯定。

「2023外資精選台灣100強」由台灣董事學會與企業發展研究中心（CDRC）合作，模擬全球不同機構法人投資方法，根據2020～2022年數據統計，以基本面、市場面、永續面三大門檻篩選，並依企業市值排行取前100大入榜。

穎崴董事長王嘉煌表示，公司自2001年成立以來，以專業技術服務和完整多規格的測試座提供客戶最即時優質的服務，穩居全球前六大IC測試介面供應商，2021年1月順利完成股票上市，實現對所有股東的承諾。

展望後市，王嘉煌表示，穎崴將持續強化法遵，培養良好公司治理文化，履行企業社會責任，在股東、員工、客戶及利害關係人取得平衡，同時獲取各方最大利益。

穎崴自2020年營運連3年成長，並持續投注技術實力，截至去年底已累積50件專利，並完成晶圓級共同封裝光學元件測試系統、超高頻與小位移的低磨損滾動式接觸元件研發。同時，穎崴續受外資法人關注、並維持良性互動，並從營運優化、實踐節能減碳落實。

陳紹焜表示，穎崴除了追求獲利成長，也積極關注全球環保和氣候變遷議題，自2014年即取得ISO 14001環境管理系統國際標準認證，同時執行減碳專案，去年用水量減少28.9％、廠房建置導入多項節能等綠色製造措施，未來將有更多與ESG投入與參與行動。