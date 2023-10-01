台股9月守住16300點 市場觀望中秋節後是否變盤

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【中央社記者韓婷婷台北1日電】台股9月累計下挫280.77點，月跌幅1.69%，外資調節新台幣1659.86億元。台股9月最後一個交易日儘管收漲，守住16300點，但市場觀望中秋節後是否會變盤，波動是否變大。

根據歷史統計，自2015年以來，台股在中秋後一週表現漲多跌少，上漲機率達75%，平均漲幅1.38%，1個月的上漲機率也在6成以上。

台股9月最後一個交易日上漲43.38點，漲幅0.27%，收在16353.74點，回升至5日線約16347點之上，週線小幅上漲9.26點，漲幅0.06%，不過整體9月表現，則連續第2個月下跌，累計下挫280.77點，月跌幅1.69%。

9月外資單月賣超1659.86億元，為今年來最高賣超月份，也是近1年來最高單月賣超金額，成為台股主要賣壓；投信雖買超634.83億元，仍無力支撐指數守住半年線約16521點。

永豐投顧表示，9月投信與外資維持對做情況，由於美國國債殖利率的爬升以及美股的下跌，無論是資金幣別移動、還是做股債配置調整，台股都遭外資提款，累計9月外資賣超金額來到1659.86億元，比8月賣超1240億元還多。

技術面觀察，永豐投顧認為，指數在9月21日跳空跌破半年線，台股還有繼續下跌的波段，預期滿足區應該在16000點附近。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，看好台股為全球與AI人工智慧高度相關的市場，指數自7月底高點拉回以來，下檔支撐買盤湧現，即使中秋連假前明顯量縮整理，16200點附近似乎已有低接買盤，隨著時間進入第4季旺季，基本面行情及選舉行情即將啟動，未來表現空間仍值得期待。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，產業的基本面狀況並沒有太大變化，基本上，市場仍是處在各類資訊的空窗期。各廠商對第4季營運的預估、訂單狀況已有大致輪廓，現階段市場仍相對聚焦在與AI主題有關的關鍵零組件如散熱、銅箔基板（CCL）、印刷電路板（PCB），選股主軸仍依據市佔率增加、滲透率提升、規格提升帶來平均銷售價格（ASP）、毛利增加的企業。