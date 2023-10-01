高中本土語文教師不足 教育部推直播共學

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本土語文課程從111學年起納入高中必修2學分，但卻面臨師資不足問題，教育部國教署今天表示，已委託台北市立大學辦理「高級中等學校本土語文（閩南語文、閩東語文、客語文、原住民語文）直播共學計畫」，為位於偏遠地區、不易聘得師資的學校提供線上同步教學服務。 教育部國教署說明，直播共學計畫團隊於開學前協助師資招募與培訓，並媒合全國參與的學校，製作數位教材包及配送教材資源等提供師生運用，更協助各校進行環境及設備測試，確保師生遠距學習保持暢通。而團隊也定期於課後與授課教師及校內協同教師討論上課情形，整理課堂中的相關問題，盡可能提供協助及問題的排除。

以雲林縣私立福智高中為例，該校學生選習客語文採直播共學形式上課，授課老師以活潑教學引起學生學習動機，學生反饋熱烈，並創設LINE群組，除了繳交作業，學生還會於群組內分享自己生澀的客語錄音，讓老師能確實掌握學生學習狀況。授課老師表示，透過直播共學，除了學習客語之美，也能夠讓同學更加了解自己家鄉文化。

另國立北斗家商宋同學選習恆春阿美語，該生具備恆春阿美語中級認證，與直播共學老師溝通無礙，並配合授課老師的課程內容來協助其他同儕進行學習，不但有利於其他同學對於恆春阿美語的認識，也讓有一定基礎的學生知道自己不足之處，透過此學習方式讓整個課堂更加生動活潑，也提升學生的學習意願。

教育部國教署表示，直播共學可讓位於偏鄉或師資較不易到達的學校可以彈性運用資源進行課程。希望透過直播共學的方式，讓學生對各種族群文化有深入的了解與認識，進而更加尊重各種本土的文化及語言，後續也將鼓勵各校持續開設課程，讓學生可以不間斷的學習。