與勞保不同 非活到老領到老 勞退金請領金額期間算給你看

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【旺得富理財網 王順泉】勞工退休後，可以領勞保老年年金、以及勞退金。不過勞保年金與勞退金不同，勞保是屬於保險給付，活到老領到老；勞退則是勞工「退休金專戶」中的錢，若選擇按月領，只能領到「平均餘命」為止。

勞退新制退休金，是勞工在工作期間，由雇主按月提撥薪資6%到勞工個人退休金專戶內，帳戶內的金額是屬於勞工的錢，與勞保年金由政府給付勞工的社會福利制度完全不同。

勞工退休金的請領條件是：勞工年滿60歲、工作年資（提繳年資）未滿15年者，應請領「一次退休金」；工作年資（提繳年資）滿15年以上者，可以選擇請領「月退金」或「一次退休金」。

換句話說，年滿60歲，如果勞退金提繳未滿15年，只能一次領；若提繳滿15年，不論一次領或按月領都可以。

至於勞退選擇月領，可以領到幾歲呢？「勞工退休金條例」第23條規定，退休金之領取及計算方式如下：

一、月退休金：勞工個人之退休金專戶本金及累積收益，依據年金生命表，以平均餘命及利率等基礎計算所得之金額，作為定期發給之退休金。

二、一次退休金：一次領取勞工個人退休金專戶之本金及累積收益。

假設60歲退休時，退休金專戶累積金額200萬元，據勞保局試算網站，平均餘命24年，每月可領勞退金7792元(網站試算利率為0.987%)，若不計入利率，則每月可領6944元。

此外，勞退金的投資操盤，是採用全球股債等多元資產配置，長期報酬率約3~4%。由於勞退專戶報酬穩健，雖然比起股市或基金獲利並不是特別高，但波動風險也相對低；而相較一般低風險的定存或保單，報酬率則高出不少。因此也有民眾年滿60歲到期卻不領出來，繼續存在專戶享受複利，等於是把它當成一檔穩健型基金長期持有。