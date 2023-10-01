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Dojo讓特斯拉變聰明？台系供應鏈名單出列 法人最看好「這3檔」

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大摩看好特斯拉成為AI領導業者，喊出400美元目標價，是華爾街各家預估當中的最高價。圖／美聯社
大摩看好特斯拉成為AI領導業者，喊出400美元目標價，是華爾街各家預估當中的最高價。圖／美聯社

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【旺得富理財網 黃順德】AI超級電腦Dojo橫空出世！華爾街投行摩根史丹利 （Morgan Stanley）直指Dojo將顛覆產業，可望促使特斯拉（Tesla）更快採用自駕計程車（robotaxis）及加快網路服務，上調其目標價至每股400美元，潛在上漲空間上看6成。

Dojo為一款用於訓練自駕汽車人工智能模型的超級電腦，主要設計用來處理從特斯拉車隊收集到的影音資訊，提升自駕系統模型的準確性和安全性，強大的運算能力可以訓練更複雜的神經網路。

特斯拉於今年7月開始投產用於訓練自駕汽車AI模型的超級電腦，並規劃到明年為止在Dojo上投入超過 10億美元；摩根士丹利認為，若Dojo能讓電動車「看到」及「做出反應」，這項技術將為特斯拉帶來巨大優勢。

Dojo晶片「D1」採用台積電7奈米家族製程結合先進封裝生產，明年在台積電投片量可望倍增、達1萬片，後年下單量持續放大，挹注台積電高速運算（HPC）相關接單動能。

Dojo相關台系概念股包括台積電 （2330）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、創意（3443）、晶心科（6533）、東陽 （1319）、智伸科 （4551）、堤維西 （1522）、胡連 （6279）等；法人認為，Dojo為特斯拉帶來的正面效應，有助於市場評價提升，台系汽車零組件也沾光，最看好包括智伸科、胡連、東陽等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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