房市選擇多元化 北台灣「這種建案」傾巢而出

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房市回歸剛性需求，建商除祭出各種優惠方案吸引買氣之外，大基地面積的造鎮案，因具高度可塑性，也較易做整體規劃，成為買方市場另一項選擇；根據住展雜誌統計，今年北台灣基地面積3,000坪以上的大型造鎮案有6個，合計總銷超過500億元，住宅、透天合計戶數近2,500戶，其中，宏國集團位於宜蘭五結的基地面積高達4.5萬坪，為今年最大造鎮案。

住展雜誌調查，新北市三重茂德機構旗下中德建設推出的「晴空大地」總銷220億元，基地面積3,296坪，AB、CD棟樓層規劃地上27層，地下6層、EF棟樓層規劃地上15層，地下6層，共有1,275戶住家，21戶店面，坪數規劃小二房18-20坪、二房21坪、2+1房21-23坪、小三房27-28坪、三房30坪、大三房33-37坪產品；目前該案實價揭露629筆，平均成交單價59.5萬元。

位於基隆市安樂區的「幸大新東區」為大坪數的透天型別墅造鎮案，總銷約65億元，基地面積高達9,346坪，該案為連棟5層樓透天厝且設有電梯，分為二種屋型，小坪數1樓為車庫，共四房2廳3衛，大坪數1樓為客廳，共六房2廳4衛，已取得使照，但目前實價並無成交資訊揭露，市場粗估開價大概在每坪27萬~29萬元。

「遠雄仰森」位於桃園市大園區，總銷約180億元，基地面積3,596坪，樓層規劃為3棟地上24層、地下3層，共有545戶住家，19戶店面，坪數規劃為三房29、37坪、四房43坪；目前該案實價揭露228筆，平均成交單價48.5萬元。

位於新竹新埔「夏目漱石-雲岫」為透天案，總銷約15億元，基地面積3,129坪，共計52戶，目前該案實價揭露14筆，平均成交單價43.8萬元，總價落在3,070萬至~4,058萬元。

新竹新埔「壹山Ⅱ」也是透天案，總銷約35億元，基地面積5,617坪，共計116戶，規劃地坪60~75坪、建坪75~115坪的別墅，目前該案實價揭露60筆，平均成交單價48.2萬元，總價落在3,600萬至~6,000萬元。

位於宜蘭五結的「宏國春悅大地」，全案基地面積45,000坪，先推出第一期「豐禾」，共計85戶，主力格局為二房27坪及67坪戶型，目前該案實價揭露8筆，平均成交單價28.9萬元。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，造鎮案基地大、戶數多，優點是可塑性強，規劃得宜的話，社區內便可滿足基本生活機能，且還有公設多元，社區規劃均質等優點，且因為戶數多，管理費和公設比不會比一般建案高，另因住戶需求可望撐起商家業績，社區也較早能吸引連鎖超商或餐飲業者進駐。

缺點是人多嘴雜，除出入比較複雜，管委會要取得共識，門檻也會相對高一些；另外，因造鎮案量體大，產品不具稀有性，市場不好時會有不易轉手的問題。