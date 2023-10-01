中國多地國企拋售房產 專家：增大房市壓力

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【中央社台北1日電】中國北京、濟南等多地近期陸續有國資平台出售價值人民幣上億甚至數十億元房產，不少網友對此表示困惑，猜測國企是否缺錢才大量拋售房產；另專家預計這將增大房市壓力。

香港明報今天報導，中國房地產市場陷入低迷不振之際，多地連日傳出有國企拋售房產，其中北京、濟南、廣州相繼有國資平台出售價值上億甚至幾十億元的房產受到關注。

報導引述陸媒資訊，指山東濟南城市發展集團9月在中國招標投標公共服務平台發布一則公告，針對房屋營銷代理服務項目招標，內容為旗下項目之中的1341套房源。業內人士估算，這次房源市場總價超過28億元（約新台幣123億元）。

而且濟南城發將要轉手的房源數量可能不止這些。公告指，後續其他項目將根據招標人需求逐漸增加。

無獨有偶，廣州某國資集團9月28日也出售總價值5億元的400套準現房。另9月20日，北京市朝陽區的中國鐵建國際城共計154套住宅開始拍賣。

其中濟南國資平台將總價逾28億元的1341套現房出售令市場廣泛關注。不少網友對此表示困惑和不解，認為政府和國企是否缺錢了才如此大量拋售房產，並質疑是否給市場發出訊號，即房價未來很有可能走跌。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，其中濟南如此大數量的房源拿出來賣，將對當前已經開始下滑的市場造成比較大的負面影響。

另中國房地產報9月29日報導，一名市場人士表示，雖然目前只有3個城市被爆出地方國資平台拋房產，但實際情況恐怕遠不止於此，其他城市也有國資平台出售房產現象。

這位人士說，市場好的時候，大家都持有資產；市場差的時候，拋售資產，這與當前中古屋掛牌量激增的邏輯是一樣的。

鏡鑒諮詢創始人張宏偉認為，過去2、3年房地產市場一直在下滑，想賣房比較難。現在各地大規模救市下，市場活躍度在提高，對於國資平台而言，就是趁現在行情把手中一些資產，尤其是不好的資產，加以處置和變現。