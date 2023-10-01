中德高級別財金對話今舉行 柏林盼更多金融機構獲准入許可

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德中高級別財金對話今日在德國舉行，德國財長林德納（Christian Lindner）和中國國務院副總理何立峰將共同主持。會議召開前夕，德國財政部消息人士透露，柏林方面準備要求北京確保德國金融機構在中國獲得更好的市場准入條件，並增強法蘭克福作為中國銀行在歐盟的中心據點地位。

德新社引述消息人士說法稱，德方將致力於在這次對話中，促成雙方建立一個「公平競爭環境」，希望更多的德國金融機構能夠在中國市場獲得准入許可。他指出，尤其是德國的銀行和保險公司在中國的市場准入，「中國仍有一些工作要做」。

此外，德國政府還希望進一步增強法蘭克福作為「中國銀行機構在歐盟的中心」的地位。據悉，雙方還將討論開發中國家債務問題，以及有關國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（World Bank）10月中旬在摩洛哥的年會準備等。

上一輪德中高級別財金對話是在2019年1月，由時任中國國務院副總理劉鶴與時任德國副總理兼財長的蕭茲主持。雙方當時簽署了在銀行、金融和資本市場加強協調的協議，並且承諾進一步開放市場准入，深化合作，以擴大雙邊經濟聯繫。德意志銀行和安聯保險公司已經獲得在中國的營運許可。

報導指，最近一段時間，德國與中國之間舉行了一系列對話。上月26日，第4次中德高級別安全對話在柏林舉行，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清出席開幕式並致辭。德國總理府部長施密特（Wolfgang Schmidt）出席了開幕式。據悉，這也是中國第一次派中央政法委書記赴德國訪問。