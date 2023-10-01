美台國防工業會議10／1登場 聚焦新型態混合戰威脅

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【中央社記者游凱翔台北1日電】「美台國防工業會議」將於美東時間10月1日至3日在維吉尼亞州舉行，台灣國防部副部長率團出席。會中將聚焦台灣面臨最新威脅，包括台美國防政策變化、供應鏈挑戰、網路安全，以及如何提升關鍵基礎設施防護韌性等議題，美國國務院以及國防部官員都將應邀出席。

由美台商會主辦的「美台國防工業會議」，被視為台美重要軍事交流會議，通常於每年10月舉辦，循例一年在美國、一年在台灣舉辦。

近年受疫情影響，2020年採視訊會議進行、2021年由台灣駐美軍事代表團長出席，2022年則恢復以往慣例，由國防部副部長率團赴美與會。

今年美台國防工業會議預計於美東時間10月1日至3日於維吉尼亞州舉行，相關人士指出，今年循例由國防部副部長帶隊赴美與會。

根據議程，美方由美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）、前美國太平洋艦隊司令史威夫特（Scott Swift）、前美軍太平洋陸戰隊司令魯德（Steven Rudder）、前美國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）等人出席。美國國務院以及國防部官員也都將應邀與會。

台灣部分，代表團成員包括國防部智庫、國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲，退役海軍上將陳永康、退役中將田在勱、台海安全研析中心主任梅復興等人參與，會議將聚焦如何應對資訊戰等混合戰的威脅。另外，也將探討如何提升台灣關鍵基礎設施防護的韌性，與國軍漢光39號演習中的重點科目不謀而合。