前往主要內容
工商時報LOGO

鼓勵女性朋友定期乳篩 嘉義縣加碼送200元禮券

  • 中時即時 呂妍庭
嘉義縣衛生局自今天10月1日起加碼推出「定期婦癌篩檢拿200禮券」活動，限量300位送完為止。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）
嘉義縣衛生局自今天10月1日起加碼推出「定期婦癌篩檢拿200禮券」活動，限量300位送完為止。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為響應10月國際乳癌防治月「及早預防、及早發現、及早治療」，鼓勵45歲至69歲女性，每2年定期接受乳房攝影檢查，嘉義縣衛生局自今天10月1日起加碼推出「定期婦癌篩檢拿200禮券」活動，限量300位送完為止。

乳癌蟬聯多年女性癌症發生率第1位，每年約有1萬多名婦女罹患乳癌、2000人死於乳癌，10月是國際乳癌防治月，而「乳房X光攝影」是目前國際認可，早期乳癌篩檢最有效的方式，國民健康署提供45至69歲婦女每2年1次免費乳房X光攝影篩檢，二等親有乳癌家族史的婦女，可提前至40歲接受篩檢。

嘉義縣長翁章梁表示，各地衛生所為推動癌症篩檢，努力以打電話、發通知單、明信片、簡訊搭配禮物等方式，為催檢不遺餘力，現在衛生局加碼送200元禮券活動，呼籲女性朋友們，為了守護健康，務必定期篩檢，自己健康自己作主，邀請大家一起來做篩檢，拿好禮。

衛生局長趙紋華提醒，每位婦女朋友都要記得粉色絲帶的乳癌防治宗旨「及早預防、及早發現、及早治療」，搭配良好的生活習慣，遠離菸、酒等致癌因子，飲食均衡，規律運動，是預防乳癌的不二法門，建議女性如符合受檢資格，可利用每月送健康到村里行動醫療巡迴、社區癌篩設站服務或至健康署資格審查通過醫療院所受檢。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 00929等7檔太吸金 ETF都賣誰？謝金河洩這群人大爆買

  2. 充電樁族群概念股漲多拉回 專家曝買點

  3. 銅箔基板AI伺服器產值翻六倍 分析師點名這類股有看頭

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。