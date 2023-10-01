中油宣布 2日起汽油降3角、柴油降2角

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【中央社記者曾智怡台北1日電】國際油價上漲，中油油價平穩雙機制持續運作，2日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元及0.2元；其中，發油量最大的95無鉛汽油每公升價格調整為32.3元。

參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.8元、95無鉛汽油每公升32.3元、98無鉛汽油每公升34.3元、超級柴油每公升28.4元。

中油表示，本週受俄羅斯擬無限期禁止汽柴油出口，及沙烏地阿拉伯與俄羅斯兩國延長額外減產措施至今年底等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲0.60美元，新台幣兌美元匯率貶值0.174元，國內油價依公式計算漲幅為0.94%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3.3元及4.9元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收2.8元及4.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.8元。

中油指出，雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.6元及5.1元，國內汽、柴油實際每公升各調降0.3元及0.2元。

中油補充，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的3.6元及5.1元均由台灣中油吸收，累計112年至8月底止，共吸收約63.92億元。