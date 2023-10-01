服務業佔比偏低 陸學者：要摒棄提升製造業比重的思維

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當前中國亟欲提振經濟發展的信心，上海交通大學安泰經濟與管理學院教授陸銘認為，中國要摒棄提升製造業比重的慣性思維，看到服務業對高質量發展的重大意義。

《第一財經》報導，陸銘表示，看中國GDP當中的佔比，2021年服務業已經達到53％，同年服務業就業的佔比數據達到48％，從各級產業創造就業的能力來看，第一級產業和第二級產業的就業增長都是負的，只有第三級產業就業是正增長。如果不是因為當前仍然存在戶籍制度等一些對於城市化的阻礙，服務業的佔比也肯定超過一半。

陸銘指出，從數據上來看，中國與世界上其他國家同樣的發展階段相比，服務業佔比是偏低的，並不存在「過早的去工業化」。未來要推進第二、三級產業的融合發展和相互賦能，而不是使之對立，否則，要麼不利於生產性服務業，進而不利於製造業，要麼不利於消費服務業，進而不利於提振消費內需和改善民生。

他認為，服務業的發展能夠創造大量的就業。與第一、二級產業相比，服務業已經成為吸納就業的主體。一些基於平台的生活服務業，因為進入門檻不高，還在經濟形勢不好的時期，發揮了穩定就業的「逆周期」作用。

其次，服務業有助於改善收入分配。當前中國存在勞動收入在國民收入中佔比較低的現象，服務業相對勞動密集，比製造業更有利於提升勞動收入佔比，有利於促進共同富裕，縮小收入差距。

再者，服務業發展還有助於促進「雙碳」目標的實現。服務業比製造業排放和能耗更少，是環境友好的產業。

最後，陸銘指出，服務業發展特別依賴於城市人口規模和人口密度，因此，也將驅動人口和經濟資源在空間上分布的集聚，它有利於提高資源配置的效率，推動高質量發展。在人口老齡化和少子化的趨勢之下，人力資源的空間再配置是人口的數量紅利和質量紅利之外的「配置紅利」。