基隆假日親子互動課程 學齡前幼兒玩到不想回家

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為提供2歲到6歲學齡前幼兒及家長更豐富的親職知能環境，基隆市政府向教育部爭取辦理社區教保資源中心，112學年度基隆市有12處社區教保資源中心，舉辦100場假日親子互動課程，讓更多家中有學齡前幼兒的家庭，能夠免費報名參加。

基隆市政府指出，由社區教保資源中心舉辦的活動，都由基隆市各幼兒園老師團隊及專業主題講師共同討論，活動內容不僅多元有趣，也符合學齡前幼兒的成長發展，主題從動態的親子體能遊戲、足球、棒球、廚房烹飪，到靜態的藝術、音樂、繪本共讀、積木桌遊、生活科學、自然與花藝等。今年更將最熱門的「小木匠與大自然」活動加開至4場。

一口氣帶家中三個小朋友參加體能活動的林小姐說，帶家裡的3個小朋友參加這次的體能活動，讓平常就精力旺盛的小朋友玩瘋了，幾乎不想回家。另一位帶家中2個小朋友參加花藝DIY的郭小姐也說，雖然架鐵絲幾乎需要爸媽全程完成，但小朋友們在旁邊嘰嘰喳喳出謀策畫，還幫忙她整理周邊的環境；完成後，也一起討論要放在家中的什麼角落當裝飾品，整體來說是與孩子相處的美好回憶。

基隆市112學年度共有12處社區教保資源中心，民眾除了挑選活動主題外，也能選擇就近的中心報參加活動，這12處資源中心包括了含暖暖國小、東光國小、暖江國小、仁愛國小、七堵國小、過港幼兒園、安心幼兒園本園及光華分班、信義非營利幼兒園、成長非營利幼兒園、武崙非營利幼兒園、暖西非營利幼兒園。

基隆市教育處表示，未來將持續規畫推動教保中心親子活動，相關活動訊息可以在臉書的「基隆市社區教保資源中心」專頁中找到，112學年度還有81場免費親子活動可供民眾報名參加，也歡迎更多家中有學齡前幼兒的家庭報名參加。