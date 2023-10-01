A-Lin、丁噹、五堅情壓軸 2023澎湖追風音樂節精彩落幕

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「2023澎湖追風音樂節」，在連續7個周末晚間都有超強卡司輪番登台演唱，昨（9／30）晚觀音亭園區精彩在丁噹、五堅情及A-Lin陸續上台演出，與全場逾萬名觀眾一起合唱嗨翻後，精彩落幕。而這場閉幕，也因卡司堅強，吸引不少粉絲趁中秋連假追星，為將進入淡季的澎湖再招來一些遊客。

主辦的交通部觀光署澎湖國家風景區管理處處長許宗民表示，2023澎湖追風音樂節以澎湖獨特的東北季風為號召，融合澎湖海洋元素，打造嘉年華盛典，點亮夜晚的璀璨澎湖，同時邀請17組重磅卡司，週週開唱，經過七週的精彩演出及浪漫光環境，加上整合澎湖超過百間優質商家祭出食宿遊購行超殺優惠，成功帶動澎湖觀光效益及塑造音樂節品牌形象，為2023澎湖追風音樂節畫下完美句點。

澎湖追風音樂節，自8月19日在馬公觀音亭園區登場，除了「光環境」光島盛典外，也安排「尋寶之旅」，透過一起尋寶與燈籠魚的行動裝置藝術花車，漫步在海岸走道體驗澎湖美好夏日風情。

昨晚在文澳擊樂飛魔力、丁噹、五堅情接連帶來精彩的演出，最後由A-Lin帶來經典歌曲《有一種悲傷》，伴隨台下觀眾一起合唱，手機燈光閃閃，宛如大型演唱會現場，在夜風徐徐、意猶未盡下，相約明年再相見。

不過澎湖追風音樂節雖已閉幕，但澎湖秋冬觀光盛事尚未結束！後續還有「2023菊島澎湖跨海馬拉松」、「2023澎湖四季旅遊-秋之奇岩季」、「林投牽罟趣」、「成功擼魚栽」等系列活動陸續登場，讓民眾領略澎湖文化、自然地景、海洋生態的多種面向，引領遊客愛上澎湖奇麗多變的樣貌，更多豐富活動資訊逕上交通部觀光署澎湖國家風景區管理處官網查詢或粉絲專頁洽詢。