《台北股市》台股進入C波修正 10月區間15800點至16700點

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【時報記者任珮云台北報導】九月台北股市的特徵是內外資對做的繼續擴大。由於美國國債殖利率的爬升以及美股的下跌，外資無論是資金幣別移動、還是做股債配置調整，都是要賣台股，所以九月份外資賣不停，截至9/25，17個交易日賣超12天，累計賣超上市股票1336億，比八月整個月賣超的1240億還多，直接導致月K線再次收黑。

法人指出，投信在2023年愈來愈能掌握股市脈動，例如在二月、三月期間持續買超，甚至在四、五月間股市拉回期間更逢低加碼，隨後迎來五月中一波上漲突破，如今從八月初股市回檔後就更賣力加碼，似乎預測有大行情，那投信的選股就很重要。

依照投信持股市值前20個股在八、九月間投信買賣超狀況，從中顯示，投信持股幾乎為電子股，所以選股排除傳產股的大方向已經很明確。其次在類股族群方面，AI、IC設計、散熱模組等是偏好的大宗，當然AI中投信也有喜好變化，選擇上還是有先後，此外銅箔基板、通訊等也有入列，這些都是十月逢低布局的標的。

從統計的角度看，法人認為，十月份也是容易出現轉折的時間，出現最多次波段低點，而十二月至二月是波段高點最可能發生時間，故十月是布局好機會。綜合而言，台股已經進人C波的修正，滿足區約在五月中跳空區口15900點附近，配合波段低點出現時間的歷史經驗，本波修正滿足符合歷史規律。預期十月股市區間為15800點至16700點。