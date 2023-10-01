人行副行長：陸行動支付普及率達86％居全球第一

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中國人民銀行副行長張青松近日出席第十二屆中國支付清算論壇時表示，大陸國個人銀行帳戶擁有率已超過95％，高於中高收入經濟體平均水準，移動支付普及率達到86％，居全球第一。

張青松指出，經過數十年發展，大陸形成了廣泛覆蓋、安全高效的支付清算體系，4000多家商業銀行、187家非銀行支付機構有效滿足經營主體和消費者的支付需求。但隨著支付行業從快速發展期進入成熟期，一些問題也逐漸出現，必須堅持問題導向，正確認識、理性對待、對症下藥，共同促進行業健康持續發展。

根據中新網引述張青松要求，支付行業要構建有序市場，也要進一步營造健康生態，激發支付行業持續發展動力。具體看，一是加強行業規劃設計，直面深層次的機制性、制度性問題，疏通制約行業發展的淤堵問題。

第二是加快轉變發展觀念。大型商業銀行、頭部支付機構要發揮領頭作用，致力成為合規發展、示範引領、行業尊重、具有國際競爭力的標杆企業；支付機構要強化公司治理，完善治理結構、規範股東行為、強化內部監管，清算機構則要發揮對國家決策部署和重大規劃的服務支撐作用。

第三是積極培育全球視野。要在做好居民境外支付服務的基礎上，提供適應當地居民支付需求的「中國方案」，繼續提升支付清算服務的便利性和競爭力，為境外來華人士提供便捷的支付服務。