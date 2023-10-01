9月財新製造業PMI降至50.6 樂觀情緒為一年來低點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今日公布的9月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為50.6，較8月微降0.4個百分點，近五個月來第四次處於榮枯線以上，顯示大陸製造業景氣持續恢復。然而，全球經濟低迷，需求擴張放緩，用工重現收縮，企業家樂觀情緒降至一年來低點。

從財新中國製造業PMI分項指數看，9月製造業供給和需求同步擴張，生產指數在擴張區間上升，新訂單指數在擴張區間下降，新出口訂單指數仍然低於榮枯線，但也有回升，顯示新訂單總量的增長主要靠內需改善帶動。

製造業就業在8月顯著改善後，9月再次下降，過去七個月內第六次位於收縮區間。據調查企業反映，削減成本、人員自願離職後沒有填補空缺，是用工重現收縮的重要原因。

生產需求上升，帶動採購進一步擴張，原材料庫存增加。受部分地區惡劣天氣的影響，物流情況稍有惡化，這也影響了部分產品的交付，導致產成品庫存略有上升。

9月工業金屬、化工品、原油等原材料價格上漲，推動製造業成本上升，製造業購進價格指數為今年2月以來新高。得益於市場需求較好，製造業企業得以將高成本向下游傳遞，製造業出廠價格結束連續六個月的下跌，9月指數站上榮枯線。

雖然業界對未來一年的生產前景持增長預期，但製造業生產經營指數為2022年10月以來新低。樂觀心態與需求預期改善、新產品開發和新設備投資等因素有關；對前景的憂慮，主要源於外需疲弱。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，9月製造業景氣繼續維持緩慢恢復態勢。供需雙雙擴張，價格指數上漲，採購量和原材料庫存穩步增加，不過外需疲弱，就業承壓，企業家樂觀情緒也降至低點。

王喆指出，過去幾月政策密集推出，宏觀經濟呈現站穩跡象，不過修復基礎仍不穩固，大陸國內需求依然不足，外部不確定因素依然較多，就業市場壓力仍然偏大。下一階段，前期各項穩經濟政策落地見效情況應是關注重點，穩就業、增收入等關鍵環節或需進一步加力。