花蓮中秋、雙十連假住房率不升反降 業者親曝原因

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中秋連假畫上句點，下周迎來4天國慶雙十連假，不過花蓮兩個連假期間的旅宿住房率卻較往年平均衰退2成，業者分析，國境開放後，國人多會利用假期「報復性」出國旅遊，且大家普遍認為國內假日房價高，而減少在國內旅遊的次數。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，中秋連假縣內住房率平均約6至7成，國慶連假則是8至8.5成，不過二者較過去均衰退許多，其中中秋平均減少2成，國慶則是1.5成。

她說，往年中秋連假縣內多為返鄉人潮，住房率約8成，本來就不會客滿，但歷年國慶連假平均有9成，「今年確實不太好」，認為國旅人潮減少與出國跟連假國內房價太高有關。

張琄菡坦言，國內房價高主要是受市場供需影響，連假大家相繼出遊，當房間數供不應求時，價格自然提高，且台灣連假時，國外可能只是一般假日，所以國內外房價才會出現落差，相信他國房價於該國連假時也會上升。

她也提到，據觀光署統計資料，花蓮上半年旅宿房價較歷年多出700至1000元不等，不過上半年連假多，且業者回報的數字都是營運總額，沒有分平日與假日，報表的數據才回隨之提升，下半年連假少，房價金額肯定勢必會下修。

雖然國慶連假花蓮住宿率較歷年減少，但公路局仍預估蘇花路廊期間將湧入需多旅遊車潮，10月7日假期首日南下車流全日將達1.6萬輛次，且車潮自凌晨3時湧現，壅塞將到下午2時才會陸續緩解，10月9日收假日前夕將現北上高峰，整天車潮約1.42萬輛次，車多壅塞狀況將自午後12時持續至深夜才會緩解。