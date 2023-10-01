屏東鐵道文化祭搭「南方小站」專列 限定印花手拿包免費拿

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屏縣府首度攜手台鐵局舉辦「屏東鐵道文化祭」，將於7日熱鬧展開，近日超萌吉祥物「噹噹一族」搶先公開，還推出文創商品、彩繪列車等，縣府表示，民眾於開幕2天搭乘「南方小站」專列進入潮州鐵道園區，就能獲得文化祭限定印花手拿包，系列活動持續至11月26日，將引領民眾探索屏東豐富的鐵道文化。

縣府文化處指出，屏東鐵道文化祭特別設計活動專屬的IP「噹噹一族」，由一票難求的藍皮列車「藍寶」領軍，成員包括代表橙皮工程車的「皮皮」、鐵道號誌燈的「噹噹」、由鐵軌幻化成的「H-man」，還有喬裝成海鷗喜歡旅遊的「好鷗」和台鐵最受大小朋友喜愛的鐵路便當「八十塊」。

文化處表示，噹噹一族吉祥物IP設計是以鐵道旅行為核心，希望以繽紛活力的氛圍回應屏東鐵道文化祭「爭氣時代 × 移動風景」精神，且創意轉化成充滿童趣的經典印花圖騰，推出活動限定的「露營椅野餐墊組」及「印花手拿包」，也跳上屏東鐵道文化祭期間限定的彩繪列車，民眾於開幕2天搭乘潮鐵專列、也就是「南方小站」專列進入潮州鐵道園區，就能獲得文化祭限定印花手拿包。

文化處指出，鐵道文化祭開幕前，噹噹一族就會旅行到屏東南迴車站，還會根據在地特色變身成藝術裝置與遊客們相見歡，在枋山車站一邊看海一邊吃芒果的「八十塊」、加祿車站等車的「皮皮和家人」、流浪到東海的「好鷗」、還有竹田車站看書必勝的「H-man」、在潮州車站有融入戲曲身段的藍寶和噹噹，以及全員都會到齊的潮州鐵道園區，歡迎遊客沿著鐵道，搭火車找尋噹噹一族的移動風景。