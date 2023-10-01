台肥低碳氨帶路 TFC南港經貿大樓起家厝邀集產學研專家齊聚研討減碳解方

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10/3日上午9點30分至下午5點，台灣肥料股份有限公司將在起家厝-TFC南港經貿大樓台北漢來大飯店三樓宴會廳，舉辦「台肥低碳氨之氫能技術產業研討會」。邀集產官學研專家數十名講者、與會來賓數百人齊聚一堂，為台灣2050年實現淨零排放路徑策略十二項關鍵戰略中的氫能原料供應、相關產業體系發展等議題，提出解方及貢獻。行政院副院長鄭文燦將特別蒞臨致詞鼓勵支持。

台肥董事長李孫榮表示， 2023是氫能元年，台肥在六月份率先從沙烏地的合資夥伴Sabic AN進口台灣第一載低碳氨，帶來原料減碳效益，對於面對十月迫在眉睫的歐盟將開始實施邊境碳價調節機制（CBAM），以及已二讀通過的美國清潔競爭法案（CCA）可能造成更快更廣衝擊的台灣廠商，提供可能及時減碳解決思考方案。

「台肥低碳氨之氫能技術產業研討會」將由李孫榮開場説明其綠能理念，上午場展開低碳氫發展策略的綜合與談，下午場議程包含:氨裂解氫的發展、國際離岸風電製氫、低碳氫認證發展狀況綠氫標準及來源證明機制、建構零碳氫能產業及商業生態系等議題。

此次研討會由於講題內容豐富多元，首次對外開放台北漢來大飯店的氣派場地，吸引能源、鋼鐵、化工、機械、電力、船舶專業及工業區代表近千人次報名參加，反應熱烈。李孫榮期待此次研討會能拋磚引玉，讓氫經濟起飛，全民共享台灣低碳肥美永續好生活。

10/3「台肥低碳氨之氫能技術產業研討會」議程連結參考: https://www.surveycake.com/s/AoXPa?gclid=EAIaIQobChMI0c6N4aSXgQMVdAx7Bx0KygwPEAAYAiAAEgI7i_D_BwE