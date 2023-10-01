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六大核心戰略產業放款 續衝7.23兆新高！

金管會公布國銀對六大核心戰略產業放款餘額最新統計，截至今年8月底，本國銀行對六大核心戰略產業放款餘額為新台幣7兆2,300億元，前八月已增加4,355億元。圖／本報資料照片
金管會公布國銀對六大核心戰略產業放款餘額最新統計，截至今年8月底，本國銀行對六大核心戰略產業放款餘額為新台幣7兆2,300億元，前八月已增加4,355億元。圖／本報資料照片

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國銀對六大核心戰略產業放款餘額，8月續創新高！金管會公布國銀對六大核心戰略產業放款餘額最新統計，截至今年8月底，本國銀行對六大核心戰略產業放款餘額為新台幣7兆2,300億元，前八月已增加4,355億元。金管會分析，8月放款餘額最多的前三名分別為「民生及戰備產業」、「國防及戰略產業」與「綠電及再生能源產業」等產業。

國銀對六大核心產業放款餘額今年上半年有起有落，不過，在今年5月時首度突破7兆元，6月略降回6.91兆元，7月重返至近7.17兆元，創下史上新高，8月再繼續衝至7.23兆元，再刷新高紀錄，8月的月增率為0.9％、年增12.3％。

銀行局指出，截至今年8月底，本國銀行對六大核心戰略產業放款餘額達新台幣7兆2,300億元，較去年底6兆7,945億元增加4,355億元，較今年7月增加645億元，檢視8月新增放款餘額最多者為「綠電及再生能源產業」、增加376億元，其次為「國防及戰略產業」、增加344億元。

銀行局統計，截至今年8月底，放款餘額最多的前三名分別為「民生及戰備產業」、「國防及戰略產業」與「綠電及再生能源產業」等產業。而今年以來放款成長最多之前三名為「綠電及再生能源產業」、「資訊及數位產業」與「民生及戰備產業」等產業。

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