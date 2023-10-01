羅俊瑋接任評議中心主委暨總經理 今上任！

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金融消費評議中心主委暨總經理出爐！財團法人金融消費評議中心1日發布，經過第五屆第一次董事會通過，已於日前遴選評議委員羅俊瑋教授接任評議中心主任委員兼總經理乙職，並於今年10月1日正式上任。

金融消費評議中心指出，新任主任委員兼總經理羅俊瑋教授為政大風險管理與保險研究所商學博士，曾任國立中正大學教授兼法律系主任與法學院副院長、金融評議中心第三、四屆評議委員、金管會財產、人身與投資型保險商品審查委員、財團法人消費者文教基金會雲嘉南分會委員、嘉義縣政府消費者保護委員會委員、仲裁協會仲裁人等職務。

金融消費評議中心表示，羅俊瑋近十餘年於國立中正大學法律系暨其他大學教授保險法、海商法、票據法與國際海洋法等課程。於進入學界服務前，曾任職於國內金融業與海運業，長期從事保險實務工作。近年對於保險契約、保險監理、金融消費者保護、金融服務業公平待客暨海上保險等議題多所著墨，亦協助保險監理機關審查各項實務保險契約條款。

羅俊瑋表示，將秉承金管會就金融消費者保護的政策指示，遵循中心董事會暨董事長杜怡靜各項業務指導方針，精進評議委員會的評議工作，作為國內金融機構與金融消費者間的溝通橋樑，以金融消費者權益之保護為最主要之宗旨，公正、公平暨迅速處理相關爭議，並擴大金融教育工作之推展。

展望未來，羅俊瑋期望國內金融消費者能獲得公平對待，以增進金融消費者對市場之信心，確保各金融服務業得以良好商業行為進行運作，使金融交易妥適進行，並促進金融市場之健全發展。另期待中心得與國際間相關組織機構維持密切交流，彼此交換業務訊息，吸取國際金融消費者保護之最新資訊，使中心運作得與國際趨勢密切銜接，提供國內金融業相關資訊以為業務運作之參考。