中國水泥價格反彈 法人因這原因估Q4旺季不旺

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

因進入傳統旺季，加上煤炭價格上漲，中國大陸水泥價格出現調漲，法人表示，由於目前水泥價格仍處於低檔，加上煤價上漲，後續有望推升水泥價格走勢，但就噸毛利而言恐難有擴大空間，因需求復甦受限導致報價承壓，整體中國水泥市場第四季恐旺季不旺，因此對國內西進水泥廠相關個股維持「中立」投資建議。

群益投顧表示，近期中國水泥價格反彈，主要漲價區域為江蘇、浙江、安徽及湖南地區，幅度約20-30人民幣／噸，跌價地區為廣東、四川及貴州地區，幅度約20-30人民幣／噸。

各地區方面，華東地區水泥價格上調，江蘇南京地區高標水泥價格上調20人民幣／噸，主要因為前期價格已跌至成本線以下，近期煤價上漲加上需求略有提升所致。江西南昌地區水泥價格平穩，企業發貨約七成，庫存水準處於中高位， 部分企業雖有漲價意願，然下游需求偏弱，漲價信心不足。

華南地區方面，水泥價格漲跌互見，廣東珠三角地區價格下調20人民幣／噸， 短期受到降雨因素干擾，需求下滑導致庫存攀升至八成左右。廣西南寧地區水泥價格趨弱運行，因新開工項目較少，加上區域內產能過剩嚴重，庫存處於高位。湖北武漢地區水泥價格下調5-10人民幣／噸，因降雨氣候導致水泥需求未見好轉跡象，企業發貨降至五成左右，企業因而下調售價。

西南地區水泥價格出現回落，重慶地區水泥價格暫穩，進入9月旺季以來，下游需求變化不大，企業出貨約六成左右，庫存高位運行。貴州貴陽地區水泥價格持續回落，主因需求未有提升，企業發貨僅三至四成，加上企業之間競爭激烈，為增加銷量，部分企業開始暗中調降售價，最終導致價格全面調降。

群益投顧認為，9月中旬以來，市場需求表現依然疲弱，僅部分地區因氣候轉佳，出貨略有提升，由於目前水泥價格仍處於低檔，加上煤價上漲，後續有望推升水泥價格走勢，惟就噸毛利而言恐難有擴大空間，因需求復甦受限導致報價承壓，整體中國水泥市場第四季恐呈現旺季不旺。