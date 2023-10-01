小兒麻痺父親與2兒同住一張床 義工團拆屋重建3房

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雲林縣今年普查全縣無法遮風避雨的房屋總計109戶，住四湖鄉下寮路的曾姓父子3人是其中一戶，全家人擠在同一張床生活，65歲曾姓屋主是重度小兒麻痺肢障人士，2兒子都還在就學，台灣寶島行善義工團幫父子3人新建無障礙的3房、1廳、1衛，今（1日）落成交屋。

曾姓屋主坐在推車和讀國中的兒子一起接受寶島義工團理事黃國峯、雲林縣長張麗善交給的象徵性鑰匙，看著貧困的父子倆終於有新屋可以安居，義工們十分感動。

曾姓屋主出生不久罹患小兒麻痺，自幼在地上拖著臀部行動，他與妻子育有2個兒子，妻子過世後全家經濟更陷於困境，是縣府列冊的低收入戶，全家起居都在一張床上，小孩也以床板當桌子，屋舍相當凌亂。

發現公益協會平台5月間得知曾家的困難，轉介給寶島義工團，義工們勘查後於8月23日拆屋整平，9月9日正式開工，讓這一家人的安居夢想有了曙光。

今（1日）嶄新的3間房間、1間客廳、1間衛浴完工落成，並有熱心人士捐贈冷氣，這是父子3人生命中第一次有自己的房間，而且有完善的無障礙設施，曾姓屋主坐在推車上顯得相當高興。

義工團理事黃國峯表示，施工前有先觀察曾姓屋主的日常生活起居，把開關、門把降低，走道寬一點，廁所也做了斜坡，使他順利使用馬桶。

縣長張麗善出席交屋典禮表示，雲林縣有109戶需要重建，在公家與民間協力下，寶島義工團、台灣心義工團、希望義工團、台灣善種子義工團幫助雲林縣脆弱的家庭，她十分感激。